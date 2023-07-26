В тувинском селе обнаружили скотину с опасной инфекцией В Туве забили пять голов КРС с бруцеллезом и ввели карантин в одном из сел

Фото: Chris Young/Keystone Press Agency/Global Look Press

В селе Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района Тувы введен карантин из-за обнаружения бруцеллеза у крупного рогатого скота в одном из фермерских хозяйств, сообщается на сайте правительства республики. Всего были забиты пять голов, а образцы для анализа взяты у 72 животных.

Пробы крови были взяты у 72 голов крупного рогатого скота. В результате исследования биологических материалов всего поголовья ЛПХ и КФХ было выявлено пять голов КРС, положительно реагирующих на возбудитель бруцеллеза. Все животные были подвергнуты принудительному забою. Служба ветеринарии республики своим приказом ввела на указанной территории карантин и начала проводить противоэпизоотические мероприятия, — сообщается на сайте ведомства.

Сейчас в районе действует запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции, кормов, а также на перемещение животных внутри хозяйств очага заражения. Он будет действовать до получения двух отрицательных результатов от животных с интервалом в 30 дней.

Бактерии бруцелл инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и собак. Большинство случаев заражения у людей связано с употреблением непастеризованного молока. Болезнь вызывает симптомы, похожие на грипп. При этом передача инфекции от человека человеку происходит редко. Летальность у заболевания низкая, но нередко человек приобретает неврологическую инвалидность из-за встречи с этой бактерией. В том числе может развиться тугоухость.

В январе специалисты выявили африканскую чуму свиней у двух диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области. Заболевание не опасно для человека, но неизлечимо у домашнего скота.