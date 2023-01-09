В Ростовской области выявили заражение африканской чумой свиней

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Специалисты выявили африканскую чуму свиней у двух диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Калмыкии. Заболевание не опасно для человека, но неизлечимо у домашнего скота.

На территории Миллеровского района Ростовской области, в 1,5 километра на север от хутора Северный Сад, получен положительный результат на африканскую чуму свиней, — говорится в сообщении.

Специалисты проводят ряд профилактических, диагностических и ограничительных мероприятий для ликвидации очагов заражения и предотвращения эпидемии.

Африканская чума свиней относится к числу особо опасных вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению и вакцинопрофилактике. Для человека вирус не представляет опасности, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.

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