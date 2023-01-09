В Челябинске около 20 человек заболели гепатитом А после посещения кафе

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В Челябинске после обеда в одном из местных кафе 17 клиентов заболели гепатитом А, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По предварительным данным, вирус содержался в продукции, изготовленной на двух предприятиях общепита. Сотрудники Роспотребнадзора провели санитарную экспертизу, в ходе которой были установлены многочисленные нарушения. Владельцы обоих предприятий — бизнесмены.

Установлено, что случаи заболевания, по предварительным данным, связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели. В рамках эпидрасследования сотрудниками Роспотребнадзора выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, — сказано в сообщении.

В местных СМИ уточнили, что 17 человек были госпитализированы с гепатитом А после посещения одного из челябинских кафе. Сотрудники точек общепита были отстранены от работы, а также обследованы на гепатит А. Роспотребнадзор установил круг контактных лиц. В данный момент ведомство проводит проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов объектов внешней среды, дезинфицирующих средств и воды.

Представители Роспотребнадзора также провели заключительную дезинфекцию.

В ноябре 2022 года в Кузбассе госпитализировали десять школьников и педагога после отравления в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума. Двум пострадавшим потребовалась реанимационная помощь.