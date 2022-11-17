В кузбасской столовой отравились 10 школьников и педагог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кузбассе госпитализированы 10 школьников и педагог после отравления в столовой Кемеровского профессионально-технического техникума, сообщает ТАСС. Отмечается, что двум пострадавшим потребовалась реанимационная помощь. По факту отравления областной прокуратурой организована проверка, столовая закрыта.

10 детей и один взрослый были госпитализированы с отравлением. Один ребенок и учитель были в реанимации, но они уже переведены в отделение. Сейчас [находятся в больнице] в удовлетворительном состоянии девять детей и один учитель, одного ребенка уже выписали, — сказали в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщили родители, одиннадцатиклассники приехали в Кемерово из моногорода Анжеро-Судженска на профориентационную экскурсию. Для них было организовано горячее питание. Ситуация находится на контроле Минобра Кузбасса

Ранее в Волгограде двое детей и один взрослый отравились арбузом. Пятилетний мальчик скончался в больнице в результате токсического гастроэнтерита. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам следствия, 27 октября 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Вместе с ним его ели внуки — пятилетний мальчик и 11-летняя девочка. Некоторое время спустя они почувствовали недомогание. На следующий день из-за ухудшения самочувствия дети были госпитализированы. Мальчик, несмотря на оказанную ему медпомощь, скончался. Девочка остается в больнице, но угрозы для ее жизни нет.