В Тульской области ограничили движение из-за схода с рельсов 22-х вагонов

https://static.news.ru/photo/3cfb0d60-c44f-11ea-93d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Тульской области

На перегоне Щекино — Лазарево в Тульской области ограничили движение из-за схода с рельсов 22 вагонов. Такую информацию сообщил представитель экстренных служб региона.

По уточненным данным ... произошел сход 22-х вагонов, из которых 20 опрокинуты. Движение на перегоне закрыто, осуществляется в обход, через станцию Сухиничи, — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя ведомства, повреждено около 700 метров железнодорожного полотна. На данный момент на месте происшествия работает восстановительная бригада. Информация о пострадавших не поступала.

NEWS.ru информировал ранее, что оползень перекрыл движение на трассе между Красноярском и Дивногорском. К месту происшествия незамедлительно выехала оперативная группа ГУ МЧС России. Ей оперативно удалось восстановить движение по одной полосе.