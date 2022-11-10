В Томске мужчину осудили за использование защищенного мессенджера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Томска приговорил к трем годам ограничения свободы местного жителя за использование защищенного мессенджера Vipole, сообщается на сайте суда. Мессенджер в суде определили как вредоносную компьютерную программу, которая нейтрализует возможность определить пользователя через интернет. В суде сообщили, что обвиняемый использовал Vipole с 2018 по 2020 год, чем сделал невозможным его идентификацию провайдером ПАО «Ростелеком».

Ceд приходит к выводу о назначении <...> наказания в виде ограничения свободы. Только данное наказание, по мнению суда, соответствует принципам, закрепленным ст. 43 УК РФ, а именно целям восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, — говорится в решении по делу.

По данным суда, молодой человек свою вину полностью признал и в ходе предварительного следствия заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, что и было сделано.

Согласно приговору, осужденный не сможет в течение трех лет выезжать за пределы Томска без согласия надзорных органов. Однако приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее некоторые СМИ предполагали, что мужчина был осужден за использование VPN, но упоминающаяся в приговоре программа Vipole позиционируется как защищенный мессенджер.

Ранее эксперт по информационной безопасности компании «Код безопасности» Павел Коростелев заявил, что удаленные переписки в мессенджерах могут быть преданы огласке, несмотря на все заверения разработчиков в безопасности. По его мнению, пользователям не следует писать ничего из того, что они хотели бы скрыть или не афишировать. Эксперт также отметил, что злоумышленники могут достать удаленные части переписок из бэкапов. В этих случаях может помочь удаление переписок на устройстве.