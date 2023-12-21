В Тобольске ребенок провалился сквозь пол на утреннике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ребенок провалился сквозь пол здания во время новогоднего утренника для детей-инвалидов в Тобольске Тюменской области, рассказала URA.RU директор департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина. По ее словам, пострадавший остался без присмотра матери, вышел из зала и поднялся на технический этаж, где произошло несчастный случай.

21 декабря в ДК «Синтез» проходил новогодний утренник для детей-инвалидов. Во время мероприятия один из детей, пришедший с мамой, остался без ее присмотра и самостоятельно вышел из зала. Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник, — рассказала Ионина.

Как пишет агентство, сейчас в Сети распространяется другая версия случившегося, якобы ребенок не падал, а был травмирован из-за падения части потолка зала. Однако источник в сфере культуры города заявил, что это неправда. По информации собеседника, есть видеозапись с места происшествия, которая опровергает данную версию.

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