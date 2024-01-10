В Татарстане полиция задержала школьника с топором и двумя ножами Mash: полиция задержала в Татарстане школьника за подготовку массового убийства

В Кукморском районе Татарстана полиция задержала подростка, который собирал информацию о способах и приемах совершения убийств школьников, сообщает Telegram-канал Mash. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Силовики нашли дома у 15-летнего ученика перцовый баллончик, два ножа, топор, тактические перчатки, балаклаву и тетрадь с подробным описанием плана убийства одноклассников, отмечает Mash. Также школьник собирал информацию в интернете о том, как изготовить взрывное устройство.

В декабре 2023-го прокуратура Татарстана потребовала взыскать с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей ущерба в пользу школы, в которой он устроил стрельбу в 2021 году. В настоящее время осужденный отбывает наказание в ИК-6 «Черный дельфин».

Массовое убийство произошло 11 мая 2021 года. 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175. В результате преступления погибли семь школьников и две учительницы, 139 человек были тяжело ранены. Всего пострадавшими по делу признали более 600 человек.

Верховный суд Татарстана назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а также штраф в размере 200 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального ущерба в размере 22 млн рублей.