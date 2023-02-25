Ребенок насмерть замерз в выгребной яме в Татарстане

Фото: СУ СК РФ по Республике Татарстан

В городе Тетюши Республики Татарстан 10-летний мальчик провалился в выгребную яму и умер от переохлаждения, передает телеканал «Татарстан-24». Местные жители отметили, что неоднократно обращались к чиновникам из-за большого числа заброшенных колодцев, многие из которых не закрыты люками.

По данным телеканала, трагедия произошла 22 февраля. Мальчик сообщил маме, что скоро будет дома. По пути он провалился в бесхозный канализационный колодец, который местные жители использовали как выгребную яму. Так как школьник перестал отвечать на звонки, мать организовала его поиски. Вечером того же дня его нашли мертвым на дне ямы.

На место происшествия выезжала районный прокурор Оксана Шуста. Территория, на которой погиб ребенок, относится к очистным сооружениям неработающего промышленного предприятия. Яма, в которую он провалился, имеет глубину два-три метра и была заполнена водой.

В сентябре 2022 года подобная трагедия произошла в поселке Свердловской области, где шестилетнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме. Долгое время родители ребенка состояли на учете и привлекались к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.