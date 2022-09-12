Шестилетнего ребенка нашли мертвым в выгребной яме Шестилетнего ребенка нашли мертвым в выгребной яме в Свердловской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Красноярка Свердловской области шестилетнего мальчика нашли мертвым в выгребной яме, сообщили порталу 66.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Отмечается, что долгое время родители ребенка состояли на учете и привлеклись к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей.

Трагедия произошла 11 сентября. На пульт Управления гражданской защиты Серовского городского округа поступила информация об исчезновении несовершеннолетнего, через 10 минут его нашли мертвым в заросшей и затопленной водой выгребной яме глубиной 1,5 метра на территории возле дома, где он проживал.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону продавщица родила мальчика в общественном туалете, бросила его в выгребную яму и пошла дальше работать. Сотрудникам правоохранительных органов удалось быстро вычислить женщину — ее задержали. В отношении продавца возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия с участием женщины.