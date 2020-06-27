В Татарстане откроют магазины и детские площадки

https://static.news.ru/photo/be1cdf00-b945-11ea-9b79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Казань/vk.com

Власти Татарстана внесли изменения в постановление об ограничительных мерах в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. С 29 июня в республике откроют магазины, площадь которых не превышает 800 квадратных метров, детские и строительные площадки.

Кроме того, на маршруты в Татарстане возвращаются туристические автобусы. Также снова после заработают детские лагеря отдыха. Другое послабление ранее введённых ограничений касается возобновления межмуниципальных пассажирских перевозок детей для доставки их в летние лагеря и туристов. Для туристических поездок граждане должны иметь при себе подтверждающие документы — туристические путевки.

В новой редакции постановления отмечается, что местным жителям старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции вплоть до 12 июля, передаёт РИА Новости.

На сегодняшний день, согласно сведениями федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-10, в Татарстане 3 693 человека заразились коронавирусом, 11 пациентов скончались. Региональный штаб сообщает о 3 234 заражённых и 15 летальных исходах.

С 12 мая власти Татарстана отменили систему смс-сообщений для передвижения граждан в условиях самоизоляции, открыли организации сферы услуг по непродовольственной торговле до 400 кв. м., автосалоны, салоны красоты и не только. С 5 июня в республике работу возобновили спортивные центры, плавательные бассейны, фитнес-центры, а также храмы при соблюдении мер социального дистанцирования.

К 28 июня в мире зарегистрировано 9 973 149 подтверждённых случаев (прирост за сутки — 177 175 случаев, или 1,81%), 501 128 летальных исходов (прирост за сутки — 4439, или 0,89%). В России выявлено более 627 тысяч случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлении более 393 тысяч человек. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся. В городе с начала пандемии, по последним сведениям, коронавирусом заболели 219 354 человека, 146 043 пациента выздоровели, 3714 умерли.

Как ранее передавал NEWS.ru, ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории Москвы после снятия ограничений не произошло. Об этом 28 июня сообщил столичный мэр Сергей Собянин.