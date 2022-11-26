В Татарстане арестовали женщину, избившую дочь из мести мужу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский районный суд Казани арестовал мать, которая избила свою малолетнюю дочь на видео, чтобы отомстить мужу, сообщили в региональной прокуратуре. Женщина будет находиться под стражей два месяца.

Московский районный суд Казани заключил мать ребёнка под стражу на два месяца, то есть до 25.01.2023, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором женщина избила и выгнала на балкон свою маленькую дочь. Пока ребенок захлебывался слезами, женщина обращалась в ролике к бывшему гражданскому мужу со словами о том, что девочка замерзнет и «сдохнет» на балконе, после чего она похоронит девочку, а он «на могилку будет ходить».

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, что семья состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а мать уже лишена родительских прав на другого ребенка. По словам правозащитницы, старшего сына, который теперь воспитывается бабушкой, изъяли после того, как в отношении матери возбудили уголовное дело по статье 117 «Истязание».

Ранее в ХМАО мать избила ребенка за побег из церкви и желание смотреть мультики. На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина, не стесняясь в выражениях, отчитывает двух своих детей и наносит удары тому, который лежит в коляске.