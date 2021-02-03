В Свердловской области разнорабочий зарубил топором начальника за придирки

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Разнорабочий в Свердловской области зарубил топором своего начальника из-за претензий по работе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошёл в посёлке Верхнее Дуброво в ночь на 1 февраля, в доме, арендованном строительной компанией. Здесь в разных комнатах жили 24-летний ранее судимый разнорабочий и его 44-летний бригадир, сообщили в ведомстве.

После совместного застолья начальник ушёл спать, а подчинённый-злоумышленник решил его убить. Он взял колун и нож и, войдя в комнату бригадира, нанёс ему несколько ударов в голову и шею. После чего подозреваемый снял видео с окровавленной жертвой и разослал его знакомым.

Парень заявил, что начальник всё время предъявлял ему претензии по работе и в быту, отчего у них возникли неприязненные отношения. Отправляя знакомым видео, подозреваемый хвастался, что наконец расправился с надоевшим бригадиром.

Суд в Казани удовлетворил ходатайство следствия и избрал арест в качестве меры пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве троих человек. Старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что подозреваемый будет находиться под стражей в больнице для осуждённых до 8 марта, писал NEWS.ru.