Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Татарстане во время обработки полей отравили людей, пишет inkazan.ru . Жители деревни Кара-Куль Высокогорского района пожаловались на жжение в глазах и сильное удушье. Выяснилось, что фермер распылял отраву в 70 метрах от жилых домов.

Башкирия

Власти Уфы попросили местных жителей не справлять нужду и не мыться в новом фонтане «Танцующие журавли», пишет mkset.ru . Также в мэрии отметили, что пить из фонтана тоже не рекомендуется.

Нижегородская область

Нижегородцы готовы продать свой голос на выборах в думу в сентябре этого года. Как пишет newsnn.ru , более 12% жителей признались, что мотивацией отдать свой голос за депутата могут стать деньги или подарки. Также 12,6% опрошенных рассказали, что пойдут голосовать, если их заставит начальство.

Удмуртия

Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Удмуртии обвиняют в незаконном обороте боеприпасов, пишет udm-info.ru . Отмечается, что мужчина нашел патроны на участке лесополосы недалеко от своего дома и решил их продать. Семь найденных патронов были изготовлены в 1943 году. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.

Ростовская область

Незаконный канал миграции ликвидировали в Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru . Пять задержанных фигурантов продавали иностранцам фальшивые документы, которые позволяли жить и работать на территории России. Иностранцы, которых уверяли, что документы подлинные, платили от трех до семи тысяч рублей.

Приморье

Члены яхтклуба разлили мазут в районе Спортивной гавани во Владивостоке, пишет vostokmedia.com . Неподалеку от этого места находится набережная, где купаются люди. По словам очевидцев, цветные разводы можно наблюдать по территории всей гавани.

Омская область

Иван Брацов/ЧП Омск/vk.com

В Омске на Черлакском кладбище устроили свалку прямо на могилах. Как пишет gorod55.ru , приезжающие на кладбище люди завалили часть надгробий мешками с мусором, старыми венками и стволами деревьев.

Оренбургская область

Два человека незаконно привезли из Казахстана в Оренбуржье около четырех тысяч сухопутных черепах, занесенных в Красную книгу. Как пишет 56orb.ru , рептилии охраняются Конвенцией о международной торговле видами флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения. Контрабандистов ждет суд.

Карелия

В Петрозаводске дети едва не сорвались с балкона. Как сообщает karelinform.ru , прохожие заметили на третьем этаже одного из домов маленьких детей, которые находились без присмотра. Прибывшие спасатели залезли на балкон квартиры и завели детей в дом.

Тюменская область

Тюменку с 11-месячным младенцем высадили из автобуса из-за отсутствия маски на ребенке, сообщает nashgorod.ru . Они возвращались домой из больницы, кондуктор попросила надеть малышу маску. Маме с малышом пришлось пересесть на другой автобус.

Хабаровский край

Депутата думы Хабаровска наказали за неуплату алиментов, сообщает transsibinfo.com . Суд Кировского района назначил 20 часов общественных работ депутату городской думы Игорю Соколову. Причиной наказания стала неуплата алиментов несовершеннолетним детям депутата.

Ставропольский край

В Ставрополе бывшая управляющая компания не отдает новой УК ключи, документы и деньги, а также мстит жильцам за уход отключением воды и света, пишет newstracker.ru . Жильцы дома, расположенного по улице Буйнакского, 2з, несколько месяцев пытались сменить УК, но в ответ получали поддельные подписи в документах, отключение лифтов и угрозы за обращение к властям и общественникам. В итоге был заключен договор с новой управляющей компанией, однако старая отказывается передавать документацию и оборудование.

Челябинская область

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске опрокинулась скорая помощь, которая везла беременную женщину в роддом, сообщает kursdela.biz . Скорая выехала на перекресток, где в неё вдруг врезалась на полной скорости «Тойота» серого цвета. За рулем иномарки была девушка. В результате дорожной аварии пострадали медик и пациентка. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.

ХМАО

Глава Нижневартовска распорядился вызвать врачей из отпусков и лишить выходных, сообщает muksun.fm . Глава города Василий Тихонов поддержал жалобы вартовчан на работу городской поликлиники и потребовал от главврача в срочном порядке перестроить работу учреждения. Жители жалуются на отсутствие возможности дозвониться в поликлинику, невозможность вызвать врача на дом, попасть на прием к специалисту.

Волгоградская область

Пьяный водитель опрокинул машину с детьми, один ребенок погиб, сообщает novostivolgograda.ru . Смертельная авария произошла в Николаевском районе около села Ленинское. После ДТП мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросил машину и сбежал. От полученных травм 12-летний пассажир скончался на месте. Дети в возрасте 9, 10 и 11 лет, которые тоже были в салоне автомобиля в момент аварии, доставлены в больницу.

Свердловская область

В Уральском государственном горном университете в связи с пандемией коронавируса было решено перенести начало учебного года с 1 сентября на конец месяца, сообщает tagilcity.ru . Данные изменения коснуться студентов первого курса бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для них обучение начнется с 21 сентября.

Ленинградская область

Майора полиции в Санкт-Петербурге подозревают в убийстве бывшего подполковника. Утром в среду, 8 июля, оперативники отправились с обысками к руководству миграционной службы Красносельского района, сообщает newia.ru . Потерпевшего вызвали на деловую встречу, чтобы якобы отдать миллион рублей долга. Мужчину задушили, а тело спрятали в гараже в Колпино. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Хакасия

Мэр Саяногорска Михаил Валов попался пьяным за рулем, сообщает newkhakasiya.online . Патруль ДПС остановил автомобиль, которым управлял мэр, и, заметив явные признаки опьянения, предложил пройти освидетельствование на месте. От такого предложения Михаил Валов отказался, после чего полицейские предложили ему проследовать в медучреждение. Медики состояние опьянения у водителя подтвердили.

Новосибирская область