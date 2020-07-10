Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Татарстане во время обработки полей отравили людей, пишет inkazan.ru. Жители деревни Кара-Куль Высокогорского района пожаловались на жжение в глазах и сильное удушье. Выяснилось, что фермер распылял отраву в 70 метрах от жилых домов.
Башкирия
Власти Уфы попросили местных жителей не справлять нужду и не мыться в новом фонтане «Танцующие журавли», пишет mkset.ru. Также в мэрии отметили, что пить из фонтана тоже не рекомендуется.
Нижегородская область
Нижегородцы готовы продать свой голос на выборах в думу в сентябре этого года. Как пишет newsnn.ru, более 12% жителей признались, что мотивацией отдать свой голос за депутата могут стать деньги или подарки. Также 12,6% опрошенных рассказали, что пойдут голосовать, если их заставит начальство.
Удмуртия
Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителя Удмуртии обвиняют в незаконном обороте боеприпасов, пишет udm-info.ru. Отмечается, что мужчина нашел патроны на участке лесополосы недалеко от своего дома и решил их продать. Семь найденных патронов были изготовлены в 1943 году. Теперь мужчине грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.
Ростовская область
Незаконный канал миграции ликвидировали в Ростовской области, пишет rostovgazeta.ru. Пять задержанных фигурантов продавали иностранцам фальшивые документы, которые позволяли жить и работать на территории России. Иностранцы, которых уверяли, что документы подлинные, платили от трех до семи тысяч рублей.
Приморье
Члены яхтклуба разлили мазут в районе Спортивной гавани во Владивостоке, пишет vostokmedia.com. Неподалеку от этого места находится набережная, где купаются люди. По словам очевидцев, цветные разводы можно наблюдать по территории всей гавани.
Омская область
Иван Брацов/ЧП Омск/vk.com
В Омске на Черлакском кладбище устроили свалку прямо на могилах. Как пишет gorod55.ru, приезжающие на кладбище люди завалили часть надгробий мешками с мусором, старыми венками и стволами деревьев.
Оренбургская область
Два человека незаконно привезли из Казахстана в Оренбуржье около четырех тысяч сухопутных черепах, занесенных в Красную книгу. Как пишет 56orb.ru, рептилии охраняются Конвенцией о международной торговле видами флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения. Контрабандистов ждет суд.
Карелия
В Петрозаводске дети едва не сорвались с балкона. Как сообщает karelinform.ru, прохожие заметили на третьем этаже одного из домов маленьких детей, которые находились без присмотра. Прибывшие спасатели залезли на балкон квартиры и завели детей в дом.
Тюменская область
Тюменку с 11-месячным младенцем высадили из автобуса из-за отсутствия маски на ребенке, сообщает nashgorod.ru. Они возвращались домой из больницы, кондуктор попросила надеть малышу маску. Маме с малышом пришлось пересесть на другой автобус.
Хабаровский край
Депутата думы Хабаровска наказали за неуплату алиментов, сообщает transsibinfo.com. Суд Кировского района назначил 20 часов общественных работ депутату городской думы Игорю Соколову. Причиной наказания стала неуплата алиментов несовершеннолетним детям депутата.
Ставропольский край
В Ставрополе бывшая управляющая компания не отдает новой УК ключи, документы и деньги, а также мстит жильцам за уход отключением воды и света, пишет newstracker.ru. Жильцы дома, расположенного по улице Буйнакского, 2з, несколько месяцев пытались сменить УК, но в ответ получали поддельные подписи в документах, отключение лифтов и угрозы за обращение к властям и общественникам. В итоге был заключен договор с новой управляющей компанией, однако старая отказывается передавать документацию и оборудование.
Челябинская область
Сергей Булкин/NEWS.ru
В Челябинске опрокинулась скорая помощь, которая везла беременную женщину в роддом, сообщает kursdela.biz. Скорая выехала на перекресток, где в неё вдруг врезалась на полной скорости «Тойота» серого цвета. За рулем иномарки была девушка. В результате дорожной аварии пострадали медик и пациентка. У неё диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и ушибы.
ХМАО
Глава Нижневартовска распорядился вызвать врачей из отпусков и лишить выходных, сообщает muksun.fm. Глава города Василий Тихонов поддержал жалобы вартовчан на работу городской поликлиники и потребовал от главврача в срочном порядке перестроить работу учреждения. Жители жалуются на отсутствие возможности дозвониться в поликлинику, невозможность вызвать врача на дом, попасть на прием к специалисту.
Волгоградская область
Пьяный водитель опрокинул машину с детьми, один ребенок погиб, сообщает novostivolgograda.ru. Смертельная авария произошла в Николаевском районе около села Ленинское. После ДТП мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, бросил машину и сбежал. От полученных травм 12-летний пассажир скончался на месте. Дети в возрасте 9, 10 и 11 лет, которые тоже были в салоне автомобиля в момент аварии, доставлены в больницу.
Свердловская область
В Уральском государственном горном университете в связи с пандемией коронавируса было решено перенести начало учебного года с 1 сентября на конец месяца, сообщает tagilcity.ru. Данные изменения коснуться студентов первого курса бакалавриата, специалитета и магистратуры. Для них обучение начнется с 21 сентября.
Ленинградская область
Майора полиции в Санкт-Петербурге подозревают в убийстве бывшего подполковника. Утром в среду, 8 июля, оперативники отправились с обысками к руководству миграционной службы Красносельского района, сообщает newia.ru. Потерпевшего вызвали на деловую встречу, чтобы якобы отдать миллион рублей долга. Мужчину задушили, а тело спрятали в гараже в Колпино. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Хакасия
Мэр Саяногорска Михаил Валов попался пьяным за рулем, сообщает newkhakasiya.online. Патруль ДПС остановил автомобиль, которым управлял мэр, и, заметив явные признаки опьянения, предложил пройти освидетельствование на месте. От такого предложения Михаил Валов отказался, после чего полицейские предложили ему проследовать в медучреждение. Медики состояние опьянения у водителя подтвердили.
Новосибирская область
В Новосибирской области семиклассника задержали за убийство учителя, сообщает atas.info. Женщина жила в комнате при школе. Туда-то и проник ночью подросток с ножом. На месте нашли кроссовки и перчатки, которые принадлежат подозреваемому. Сам школьник уже сознался.