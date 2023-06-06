Студентов СПбГУ могут отчислить за оскорбление погибшего участника СВО

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СПбГУ

Десять студентов Санкт-Петербургского государственного университета могут отчислить за оскорбление памяти погибшего участника специальной военной операции на Украине, который учился на втором курсе университета, а также за поддержку доцента Михаила Белоусова. Такое решение приняла сформированная из почетных профессоров комиссия по этике, сообщает СМИ со ссылкой на сайт СПбГУ.

Как уточняет издание, осенью 2022 года второкурсник получил повестку. Он мог взять отсрочку, но решил отправиться добровольцем в зону СВО, отправившись в академический отпуск. О гибели студента в ходе боевых действий стало известно 1 апреля 2023 года.

Большинство студентов и преподавателей выразили сочувствие семье погибшего, но были и те, кто иронизировал над смертью второкурсника. Комиссия по этике пришла к выводу, что такое поведение портит репутацию университета, поэтому студентов следует отчислить.

Доцента кафедры истории России с древнейших времен до XX века Института истории СПбГУ Михаил Белоусова ранее уволили с занимаемой должности за дискредитацию российской армии. Поводом для увольнения доцента послужила обнаруженная студентами вуза переписка в Telegram, в которой пользователь по фамилии Белоусов высказывался в поддержку ВСУ, а также называл омерзительным «прямое и открытое одобрение рашизма».