В Сочи воспитатели частного детского сада избивали детей с аутизмом

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Две воспитательницы детского частного сада «Теремок» в Сочи в течение года избивали детей, страдающих аутизмом, сообщает KP.RU. Из-за недуга дети не могли рассказать родителям о происходящем.

По данным издания, мамы заподозрили неладное, когда девятилетняя дочь одной из них начала закрываться руками от любого прикосновения.

Камеры действительно запечатлели издевательства над беспомощными детьми. Их били просто так, даже проходя мимо, и унижали, — говорится в сообщении.

После этого родители обратились в полицию. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в отношении 53-летней воспитательницы возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в январе и феврале 2021 года женщина систематически била девочку руками и ногами по различным частям тела, а также наносила удары тряпкой по телу ребенка и таскала за волосы.

Ранее в Махачкале воспитательница в детском саду избила пятилетнего мальчика с аутизмом из-за того, что он капризничал. Педагога уволили, а родители мальчика написали заявление в полицию, сотруднице детсада грозит уголовное наказание.

В июле стало известно, что в Оренбургской области воспитатель детского сада «Березка» примотала скотчем к кровати маленькую девочку в качестве наказания: ребенок отказывался спать во время тихого часа. Девочка пролежала так до самого полдника. Следы скотча обнаружила мать и обратилась в полицию.