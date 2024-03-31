В Сочи мужчина со шлагбаумом напал на водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи мужчина напал на водителя ВАЗ-2105 с металлическим шлагбаумом, передает Telegram-канал Kub Mash. По его данным, после этого началась стрельба.

Как стало известно каналу, инцидент произошел на улице Макаренко, молодой человек наносил удары по транспортному средству, пытаясь попасть по оппоненту шлагбаумом, в какой-то момент ему это удалось. Во время конфликта также были слышны звуки выстрелов. Авторы утверждают, что никто из мужчин не пострадал, в настоящий момент правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства конфликта.

Ранее в центре Москвы задержали мужчину, который угнал автомобиль и попал в аварию. Пьяный 40-летний приезжий на улице Большая Полянка угнал машину такси, двери которой были не заблокированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

До этого в Новосибирске таксист, стал жертвой нападения троих пассажиров. Предположительно, один из них ударил водителя ножом, в соцсетях появилась информация, что пострадавший скончался. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, злоумышленники были объявлены в розыск.