Трое пассажиров напали на таксиста в Новосибирске и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске трое человек напали на водителя такси и попали на видео с камер наблюдения, сообщает NGS.RU. Предположительно, один из пассажиров ударил таксиста ножом, злоумышленников разыскивает полиция.

Один вышел, что-то взял в багажнике, затем снова сел в машину, потом они все начали выходить, в процессе выхода один чем-то ткнул таксиста, — рассказал очевидец.

Нападение было совершено в Плющихинском жилмассиве возле дома на улице Виталия Потылицына, написали в паблике «Инцидент Новосибирск». В комментариях сообщили, что в результате нападения водитель погиб.

Три парня с ножами порезали таксиста и побежали в сторону труб мимо Татьяны Снежиной, 51. Полиция с собаками по всему району, — рассказали жители.

За последнюю неделю это уже как минимум второй подобный случай в Новосибирске. Так, 1 января трое пассажиров напали на водителя такси в Кировском районе и попытались угнать его автомобиль. Пытаясь спастись от угонщиков, таксист надавил на газ, но не справился с управлением и врезался в стену.

31 декабря в Тверском районе Москвы уроженец Белоруссии дважды попытался угнать автомобиль Mercedes с парковки. Злоумышленника задержали.