В Сочи из-за смерти ребенка задержали сожительницу блогера-сыроеда В Сочи задержали сожительницу блогера-сыроеда Максима Лютого из-за гибели ее ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Сочи задержали сожительницу блогера-сыроеда Максима Лютого, сообщает Telegram-канал «112». Мужчина известен пропагандой сыроедения и «питания солнцем», также был судим за хранение наркотиков. Мать ребенка обвиняют в причинении смерти по неосторожности — младенец умер из-за истощения, а женщина не обращалась к врачам, когда это было нужно.

По данным канала, мальчика не поставили на учет в медучреждении, с момента рождения его не осматривали специалисты.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю подтвердило расследование, но не указало имен причастных к случившемуся.

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю продолжается расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления и она задержана следователем, — говорится в сообщении.

По данным СК, женщина родила сына 11 февраля дома без помощи врачей и не ставила ребенка на учет. 8 марта грудничок умер по дороге в больницу, когда его из-за ухудшения здоровья все же решились показать медработникам.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по делу. Разбирательство ведет следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи краевого управления СКР.