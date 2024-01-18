В школе под Хабаровском дети нашли в еде червя и пчелу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ученики школы № 2 села Некрасовка в Хабаровском крае обнаружили червя в макаронах и мертвую пчелу в йогурте, которые им подали в столовой на обед, рассказали KP.RU родители детей. О находках сообщили в региональное отделение Общероссийского народного фронта Хабаровского края.

Червяка заметил ребенок, который учится со второй смены. Как нам сказали, это просто червяк из компота. Но даже если это так, то мало приятного от того, что в компоте черви. Значит и для компота плохо промывают сухофрукты, — рассказала изданию мать одной из учениц.

В связи с происшествием ОНФ направил обращения к директору школы и в Роспотребнадзор с требованием проверить образовательное учреждение на предмет качества питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм. Также проверку начала прокуратура Хабаровского края.

При этом директор школы Елена Тютюкова в беседе с изданием назвала ситуацию неожиданной, заверив, что продукты для столовой приходят по всем правилам, с необходимыми документами, сертификатами и хорошим сроком годности.

Шеф-повар тщательно следит за всем этим. Нас регулярно Роспотребнадзор смотрит, замечаний нет. <...> Продолжается у нас и родительский контроль, то есть мама может прийти и проверить, — подчеркнула директор.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что черви-паразиты могут попасть в организм человека через укусы кровососущих комаров или от животных, после чего они развиваются в коже или сердце. По словам эксперта, чтобы защититься от паразитов, необходимо соблюдать меры гигиены и обрабатывать питомцев от блох и глистов.