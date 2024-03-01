В школах Коми объявили карантин из-за смертельного заболевания В школах Печорского района Коми объявили карантин из-за менингита

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В школах Печорского района республики Коми объявили карантин из-за вспышки менингита, смертельно опасного заболевания, сообщает LIFE.ru со ссылкой на местную администрацию. Карантин будет действовать с 1 по 5 марта во всех учебных учреждениях района. Кроме того, по 10 марта включительно вводится запрет на проведение культурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

Принято решение ввести карантин во всех среднеобразовательных учреждениях МР «Печора» с 1 по 5 марта включительно. Кроме того, по 10 марта включительно вводится запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях учреждений культуры, спорта, — говорится в сообщении.

На данный момент выявлено пять случаев заражения менингитом. Под наблюдением врачей также находятся лица, в последнее время контактировавшие с зараженными. Чтобы остановить распространение инфекции, проводится вакцинация местного населения.

Ранее 11-летняя учащаяся данковского лицея № 6 скончалась от менингококковой и пневмококковой инфекций, еще двух человек, с которыми она контактировала, доставили в областную инфекционную больницу. Власти Липецкой области приостановили занятия в учебном заведении.

До этого Роспотребнадзор выявил семь случаев менингококковой инфекции у сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге. В надзорном органе подчеркнули, что для людей, получивших посылки из распределительных центров Ozon, риск заражения этой инфекцией отсутствует.