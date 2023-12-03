В Сети опубликовали видео с места убийства подростка в Иркутске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-каналы распространили в Сети видео, снятое на месте убийства 15-летнего подростка в Иркутске. Кадры были сделаны вскоре после того, как на мальчика напали с ножом, до приезда скорой помощи.

Ролик сняла девушка, которая со своими друзьями проезжала на машине мимо остановки Лисиха. Из окна авто она увидела толпу подростков вокруг мальчика на скамейке. Горожанка вышла из машины и засняла полулежащего юношу, который не двигался. За кадром девушка сначала кричала на столпившихся ребят и требовала срочно вызывать медиков. Однако некоторые мальчики реагировали с улыбкой на слова девушки, другие — старались спрятаться от объектива камеры. Позднее один из подростков стал набирать номер скорой помощи, девушка подсказала ему точный адрес. В это время возле бездыханного парня стояли прохожие и пытались понять, как ему помочь.

Ранее стало известно, что накануне вечером девятиклассник вместе с друзьями стоял на остановке Лисиха, когда мимо проходила компания подростков. Один из них подошел к юноше и в оскорбительной форме спросил у него, из какого он района. После этого подросток вонзил ему нож в горло и скрылся. Приехавшие на место происшествия медики не смогли спасти его жизнь.