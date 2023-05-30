В Саратовской области озвучен приговор женщине, отравившей дочь и внуков В Саратовской области бабушка получила 19 лет колонии за убийство дочери и троих внуков

Фото: СК РФ

В Саратовской области суд приговорил 50-летнюю жительницу региона к 19 годам лишения свободы за убийство дочери с инвалидностью и трех внуков, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Следственный комитет России. Как уточняется, женщина отравила родственников в декабре 2021 года.

Издание сообщает, что суд признал женщину виновной в отравлении 23-летней дочери-инвалида, а также пятилетней внучки и внуков трех и семи лет. Было установлено, что злоумышленница подмешала им в молочную лапшу отравляющее вещество. Потерпевшие скончались через несколько дней. По информации следователей, причиной действий осужденной стала личная неприязнь.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, — говорится в сообщении СК.

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