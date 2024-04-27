В Саратовской области мигрантам запретили работать в такси и общепите Власти Саратовской области запретили привлекать мигрантов для работы в такси

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С 1 мая в Саратовской области вводится запрет на привлечение трудовых мигрантов для работы в общественном транспорте, такси и сфере общепита, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Запрет действует с 1 мая по 31 декабря 2024 года на следующие сферы: перевозка пассажиров в городском и пригородном транспорте; легковое такси и арендованные легковые автомобили с водителем; деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, — говорится в сообщении.

Из документа следует, что запрет касается сферы предоставления продуктов питания и напитков — «код 56». Она включает в себя рестораны, заведения самообслуживания, а также предприятия питания, работающие на вынос. Представителям бизнеса запрещается нанимать иностранных граждан на работу в этой отрасли.

Бусаргин объяснил данное решение повышением уровня безопасности в ключевых сферах общественной жизни и соблюдением законных прав граждан. По данным миграционной службы, доля иностранцев, прибывших в регион, по итогам минувшего года существенно увеличилась. Утверждается, что после оформления патентов официально трудоустраивается лишь часть приезжих, что напрямую повышает уровень теневой занятности.

В Минобрнауки ранее сообщили, что 12 российских университетов, которые имели право проводить экзамены для иностранцев, расторгли договоры с коммерческими партнерами. Теперь экзамены для иностранцев будут проходить только в университетах и других государственных и муниципальных организациях.