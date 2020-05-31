В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в растлении несовершеннолетних

https://static.news.ru/photo/c658bcdc-a37b-11ea-819e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК РФ сообщил о задержании подозреваемых в развращении несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. Во время ареста одного из подозреваемых в его квартире находились дети.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны подозреваемые в совершении указанных преступлений, — цитирует сообщение РИА Новости.

Все данные о ходе расследования инцидента поступают председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Это его персональное распоряжение. Он также потребовал в кратчайшие сроки установить причастных к преступлению.

На данный момент проводятся мероприятия, которые направлены на проверку информации. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как информировал NEWS.ru, в Москве тренера по карате заподозрили в растлении несовершеннолетних.