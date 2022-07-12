В Санкт-Петербурге собаки напали на трехлетнего ребенка

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В Санкт-Петербурге собаки покусали трехлетнюю девочку в подъезде жилого дома. Ребенок попал в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, сообщает «Фонтанка».

Нападение произошло в районе Славянка поселка Шушары. Пострадавший ребенок и хозяйка собак проживают в одном из девятиэтажных домов на Ростовской улице.

Животные атаковали девочку 10 июля, после чего ее увезли в больницу со следами собачьих зубов. На протяжении последних дней полицейские пытаются получить объяснения у владелицы собак, но пока безуспешно. Дверь квартиры им никто не открывает.

Ранее похожий случай произошел в Читинском районе. Собаки напали на первоклассницу, проходившую через частный сектор. От полученных ранений девочка скончалась. Владелица животных, которая стала фигуранткой уголовного дела, утверждает, что ее намеренно делают виновной в произошедшем. По ее словам, собаки не могли напасть на девочку, поскольку были сытыми и находились на территории участка.