В Самарской области школьники вернутся к очному обучению

https://static.news.ru/photo/cf5f488e-5198-11eb-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 11 января учащиеся школ в Самарской области вернутся к очному обучению. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров.

После выхода с каникул с 9 ноября самарские школьники должны были только неделю учиться дистанционно, однако власти региона неоднократно продлевали действие принятой меры.

Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и Минздравом, — написал глава области в своём Instagram.

Также Азаров рассказал, что в регионе на сегодняшний день отмечается положительная динамика в ситуации с коронавирусом. В связи с этим снижается нагрузка и на коечный фонд — сейчас 34% коек остаются свободными. При этом в Самарской области продолжают действовать другие ограничительные меры: режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и масочный режим, заведения общепита в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест, а работодатели обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удалённую работу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что все ученики Свердловской области смогут вернуться за парты после праздников — с 11 января. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.