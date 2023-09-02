В Самарской области одна школа набрала 31 первый класс

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Образовательный центр «Южный город» в поселке Придорожном Волжского района Самарской области набрал 31 первый класс, пишет 63.RU. Общее количество первоклассников составило 930 человек.

В наступившем новом учебном году наибольшее количество первых классов ожидается в образовательном центре «Южный город» в поселке Придорожном Волжского района. Всего в трех корпусах школы в параллели 31 первый класс. В этом же заведении максимальное количество первоклассников — 930 человек, — цитирует сайт представителя регионального Министерства образования.

Образовательный центр «Южный город» состоит из трех корпусов, третий из которых открыли только 1 сентября. В нем будут обучаться примерно 1500 учеников. Внутри здание оборудовано 68 учебными кабинетами, включая специализированные аудитории по физике, химии, биологии и информатике. Кроме того, здесь имеются четыре кабинета для занятий технологическими предметами, в которых ученики будут осваивать навыки работы с деревом, металлом, кулинарией и швейными изделиями.

Ранее Елена Малышева ранее рассказала, какие продукты могут помочь детям повысить успеваемость. По ее словам, особую пользу несут скумбрия, баранья печень, а также масло зародышей пшеницы. Они содержат вещества, укрепляющие нейронные связи и улучшающие мыслительные процессы.