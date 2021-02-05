Дворец за 110 млн рублей продают в Самаре

https://static.news.ru/photo/e6c00f9e-67ab-11eb-a080-96000091f725_660.jpg Фото: Avito

Самый дорогой дом, выставленный на продажу в Самаре, находится на опушке леса в посёлке Мехзавод и стоит 110 млн рублей. С колоннами и балюстрадами, фонтанами и садовыми фигурками он напоминает императорские резиденции в Санкт-Петербурге.

Этот дом можно назвать самым дорогим, выставленным на продажу. Он позиционируется уже довольно давно. Более дорогим местом в регионе считается побережье Волги — там дороже обходятся участки, но в данном случае стоимость скорее за сам дом, — сообщил «КП в Самаре» эксперт по недвижимости.

Внутри особняка, помимо множества комнат, имеются кинотеатр, бильярдная с баром, огромная кладовая и банный комплекс площадью 118 кв. метров. На приусадебном участке есть большой бассейн, зона барбекю, домик для гостей, обогреваемый гараж на два автомобиля и место для хранения катера.

По словам эксперта, торг в этом сегменте недвижимости может достигать 10–20 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, эксперты составили рейтинг из 10 самых дорогих дворцов, которые сейчас выставлены на продажу. Наиболее высоко оценено здание в Барвихе, продающееся за 1,65 млрд рублей. Строение находится на берегу Москвы-реки, на его территории расположена частная набережная. Кроме того, рядом находятся дом для персонала, гараж на пять машин, беседка и фонтан. По информации издания «Проект», этот дворец принадлежит сыну главы Росгвардии Виктора Золотова Роману.

На втором месте в рейтинге расположился особняк в посёлке Шервуд в Московской области, за который просят 1,38 млрд рублей. Во дворце есть каминный зал, столовая, приёмная, кухня, несколько спален, комната отдыха, игровая, детская, бассейн, спа-зона и тренажёрный зал. С территорией здания покупателю отойдут гектар леса и озеро. Тройку лидеров замыкает строение в посёлке Зелёная Лощина на Рублёво-Успенском шоссе. В нём есть отдельный винный погреб, сейфовая комната и кухня с лифтом на цокольном этаже.