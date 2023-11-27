В Самаре нашли пропавших детей В Самаре полицейские разыскали пропавших 12-летних братьев-близнецов

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Полиция разыскала мальчиков-близнецов, которые ушли в школу и не вернулись домой в Самаре, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области. Детей сняли с автобуса, на котором они катались по городу.

В ходе разыскных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о том, что мальчики находятся в автобусе, который движется по одной из улиц областного центра: девушка, которая находилась рядом с ними, увидела пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей. Прибыв на ближайшую остановку, оперативники и сотрудники ПДН обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались, — говорится в сообщении.

Ранее в городе Серове в больницу в тяжелом состоянии попала двухлетняя девочка, которая два часа пролежала в сугробе в одном подгузнике. Родители оставили младенца под присмотром 13-летней сестры, которая утром уснула и не заметила, как ребенок вышел на улицу.

До этого на крыше оборонного завода в петербургском районе Обухово нашли труп девушки. Тремя неделями ранее она сбежала из дома после ссоры с возлюбленным. Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, на кадрах видно, что 25-летняя пострадавшая сама перелезла через забор на закрытую территорию предприятия под утро 3 ноября. После этого она забралась на крышу по пожарной лестнице, а назад уже не спустилась.