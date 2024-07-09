В Салехарде мужчины изнасиловали собутыльника палкой и убежали в тундру В Салехарде задержаны подозреваемые в убийстве и изнасиловании собутыльника

Фото: МВД РФ

В городе Салехарде двое мужчин вступили в конфликт с собутыльником, в квартире которого выпивали, и расправились с ним, передает Telegram-канал Baza. Пострадавший замахнулся на гостей палкой, в грубой форме приказав убираться из его жилища.

Знакомые ввязались в драку. Они отрезали оппоненту руку, в которой он держал палку. После они изнасиловали мужчину этой же палкой. Даже когда предмет надломился, они продолжали изнасилование обрубком. В итоге хозяин квартиры скончался от потери крови.

Подозреваемые угнали один из автомобилей во дворе дома и отправились в тундру. Там они нашли охотничий дом, где решили переждать время. Но на следующий день их там же и задержали.

Ранее сообщалось, что в городе Тобольске Тюменской области пенсионер зарезал своего друга из-за отказа уйти домой. Убийство произошло в квартире жилого дома в 4-м микрорайоне. По версии следствия, 68-летний обвиняемый пил алкоголь с 60-летним знакомым, когда между ними возник спор. Гость отказывался уходить, что вызвало неприязнь у хозяина. Тот ударил друга ножом не менее шести раз, в результате чего последний скончался на месте. Обвиняемого планируется заключить под стражу.