Россиянин зарезал своего собутыльника из-за отказа уйти домой В Тобольске пенсионер шесть раз ударил ножом собутыльника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Тобольске Тюменской области пенсионер зарезал своего друга из-за отказа уйти домой, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Убийство произошло в квартире жилого дома в 4-м микрорайоне.

По версии следствия, 68-летний обвиняемый пил алкоголь с 60-летним знакомым, когда между ними возник спор. Гость отказывался уходить, что вызвало неприязнь у хозяина. Тот ударил друга ножом не менее шести раз, в результате чего последний скончался на месте. Обвиняемого планируется заключить под стражу.

Жителю города Тобольска предъявлено обвинение в убийстве знакомого. <...> Cледователь намерен выступить перед судом с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее на северо-востоке Москвы было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Также в квартире находился супруг убитой. Предположительно, он убил жену из арбалета.

До этого в Калужской области супруг вывез жену ближе к лесополосе, убил ее из арбалета и спрятал труп. Позже он заявил о ее пропаже. Уже в ходе первоначальных следственных действий сотрудники СК получили данные о его причастности к убийству. Вскоре было установлено место захоронения погибшей.