Автобус с 50 пассажирами загорелся в Салавате

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Автобус, в котором находились 50 пассажиров, загорелся в башкирском городе Салавате, сообщили в местном ГУ МЧС. По данным министерства, в результате инцидента никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные потушили огонь, в тушении были задействованы 20 человек и шесть единиц техники.

В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о загорании автобуса на улице Молодогвардейцев в городе Салават. В 05:44 мск пожар был ликвидирован, — сказано в сообщении МЧС.

Ранее при столкновении двух трамваев в Новосибирске пострадали 15 человек. Они были госпитализированы. Водитель трамвая оказался заблокирован и спасателям пришлось вызволять его с помощью специального оборудования.

До этого в районе 46-го километра Калужского шоссе в Москве произошло столкновение грузовика с маршрутным автобусом. В результате аварии автобус загорелся. Двое граждан получили травмы. Врачи оказали помощь пострадавшим.