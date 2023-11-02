В Рязани застрелили начальника городского отдела судебных приставов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Неизвестный в маске убил начальника отделения службы судебных приставов по городу и области Сергея Калужского, сообщает Vidsboku. В издании уточнили, что мужчину подстерегли у магазина в микрорайоне Недостоево.

Нападавший выпустил в жертву несколько пуль из огнестрельного оружия. Две из них попали в Калужского — одна в голову, вторая в грудь, после чего убийца скрылся с места преступления.

Недавно в Перми застрелили бизнесмена Александра Лукова. Злоумышленник несколько раз выстрелил в него из пистолета, Луков скончался на месте. Убийство произошло рядом с заведением пермского бизнесмена на Первомайской улице недалеко от железнодорожной станции Молодежная. Преступник открыл огонь по бизнесмену, когда тот выходил из автомобиля, на глазах у прохожих.

Ранее житель Тульской области открыл огонь рядом со школой и застрелил своего приятеля. Как сообщили в Следственном комитете, конфликт произошел на почве внезапно возникшей неприязни. Мужчина выстрелил в знакомого и попал в область живота. Пострадавшего экстренно госпитализировали прибывшие на место медики, но спасти его жизнь не удалось. Стрелявшего арестовали правоохранители, в отношении него возбудили уголовное дело.