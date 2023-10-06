При ремонте школы в Рязани выявили более десятка мигрантов-нарушителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязани выявили более десятка мигрантов-нарушителей при ремонте школы. В результате шести мигрантам выписали штрафы, суд постановил принудительно выдворить их за пределы страны. Еще семи также были назначены штрафы, от них потребовали покинуть Россию в форме самостоятельного контролируемого выезда, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Рязанской области.

Источник рассказал изданию, что правоохранители провели рейд в рамках операции «Нелегал-2023» на площадке гимназии № 2 на Соборной улице, где проводятся ремонтные работы. В рейде приняли участие сотрудники управления по вопросам миграции и отдельного батальона ППС, бойцы ОМОН Росгвардии, а также полицейские.

В ходе проверки было установлено 60 нарушений миграционного законодательства, среди которых 29 — осуществление незаконной трудовой деятельности, восемь нарушений режима пребывания на территории страны. Также было выявлено 23 незаконных привлечения иностранцев к трудовой деятельности.

Депутаты Госдумы ранее внесли на рассмотрение законопроект, в котором предложили запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси. Авторы инициативы указали, что неквалифицированный труд иностранцев в этих чувствительных социальных сферах может принести больше вреда, чем пользы.