В Рязани «Газель» протаранила скорую помощь, четыре человека пострадали

В Рязани на Московском шоссе утром 5 июня произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи, сообщили «МК в Рязани» в региональной автоинспекции. В результате столкновения медицинского автомобиля с «Газелью» пострадали четыре человека.

По предварительным данным, автомобиль «Газель» врезался в машину скорой помощи, которая ехала по полосе встречного движения с включенными спецсигналами. От удара «Газель опрокинулась на бок.

В результате происшествия 59-летний водитель скорой, а также ее 52-летний и 75-летний пассажиры получили травмы. Кроме того, пострадала пассажирка «Газели», ее личность устанавливается. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Момент ДТП зафиксировала камера регистратора в автомобиле очевидца.

По информации ГИБДД, машина скорой помощи двигалась с включенными спецсигналами. На месте работают сотрудники полиции. По факту ДТП полиция и прокуратура начали проверки.

Ранее легковой автомобиль упал с третьего этажа многоуровневой парковки в Москве, внутри машины находился водитель, серьезных травм он не получил.