В Ростовской области горит нефтеперерабатывающий завод

Фото: vk.com/shahty_kvu_novosti

В Ростовской области горит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, передает Telegram-канал Baza. Площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло около девяти часов утра на установке по переработке нефти. Отмечается, что пострадавших нет.

Согласно информации источника, по заводу, предположительно, был нанесен удар с беспилотника.

Утром 20 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по буровым платформам нефтедобывающей компании «Черноморнефтегаз», на которых в момент атаки работали 12 человек. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в результате обстрела трое человек были ранены, удалось спасти пятерых. Глава региона отметил, что поиски остальных продолжаются при участии патрульных судов и авиации.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Беловского района. По его словам, в воздушное пространство региона проник беспилотник ВСУ, который сбросил боекомплект в районе хутора Кучеров.