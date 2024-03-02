В Ростове-на-Дону спасают бельчонка с травмой позвоночника

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В Ростове-на-Дону зоозащитники пытаются спасти бельчонка с травмированным позвоночником, пишет Telegram-канал Don Mash. По данным канала, из-за увечья зверек не может передвигаться самостоятельно.

Детеныша белки обнаружил десятилетний мальчик. Ребенок отнес животное в школу, сотрудники которой и вызвали волонтеров, пишет канал. Бельчонка назвали Степой. Зоозащитники связались со специалистами по грызунам из Минска, потому что в Ростове-на-Дону ветеринаров этого профиля не оказалось.

Бельчонку назначили уколы, таблетки и особый режим питания. Если зверька получится выходить, волонтёры сделают ему специальную коляску.

Ранее в подмосковном Щелково девушка залезла на дерево, чтобы спасти кота, и не смогла спуститься обратно. Приехавшие на место спасатели спустили на землю женщину и животное.

Кота на дереве заметили местные жители и сразу позвонили спасателям. Однако те отказались приехать, объяснив это тем, что коты сами могут спуститься на землю. Тогда неравнодушная девушка и решила сама достать животное.