В российском регионе ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней В сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Фото: t.me/gusnay_v_m

Режим ЧС ввели в Апаринском сельском поселении в Ростовской области, где произошла вспышка африканской чумы свиней, сообщил глава Усть-Донецкого района Виктор Гуснай в Telegram-канале. Болезнь обнаружена в личном подсобном хозяйстве.

Вчера в 20.00 принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации в границах Апаринского сельского поселения. Это вынужденная мера, связанная с обнаружением африканской чумы свиней в личном подсобном хозяйстве, — написал Гуснай.

Он добавил, что на территории поселения проводятся все необходимые мероприятия для предотвращения распространения АЧС, а также ликвидации очага. Все свиньи подлежат убою. Трупы убитых и павших свиней, навоз, остатки кормов, тару, инвентарь, деревянные полы, кормушки, перегородки, изгороди сжигают на месте.

Для возмещения нанесенного ущерба граждане, представившие все необходимые документы в областной минсельхоз, получат компенсации, — написал Гуснай.

В январе специалисты выявили африканскую чуму свиней у двух диких кабанов, трупы которых обнаружили в Миллеровском районе Ростовской области. Заболевание не опасно для человека, но неизлечимо у домашнего скота. Африканская чума свиней относится к числу особо опасных вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению и вакцинопрофилактике. Для человека вирус не представляет опасности, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли.