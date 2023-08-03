В российском регионе обнаружили новый очаг природной чумы В Республике Тува обнаружили новый очаг распространения природной чумы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Монгун-Тайгинском районе Тувы обнаружили новый очаг распространения природной чумы, сообщается на сайте правительства республики. Опасное инфекционное заболевание нашли у сусликов.

Эпизоотические проявления обнаружены на территории Монгун-Тайгинского района в урочище Узун-Хем на общей площади 82,3 км. Специалисты Тувинской противочумной станции провели полевую дезинсекцию на общей площади 82,3 кв. км и уничтожение грызунов на площади 67, 86 кв. км, — говорится в сообщении правительства.

При этом среди людей зараженных нет, а пастухи, проживающие в этом районе, ежегодно проходят вакцинацию против чумы. Всего в республике на данный момент вакцинировано 9578 человек.

Ранее в селе Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района Тувы ввели карантин из-за обнаружения бруцеллеза у крупного рогатого скота в одном из фермерских хозяйств. Всего были забиты пять голов, а образцы для анализа взяты у 72 животных. Сейчас в районе действует запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции, кормов, а также на перемещение животных внутри хозяйств очага заражения.

Бактерии бруцелл инфицируют в основном крупный рогатый скот, свиней, коз, овец и собак. Большинство случаев заражения у людей связано с употреблением непастеризованного молока. Болезнь вызывает симптомы, похожие на грипп. При этом передача инфекции от человека человеку происходит редко. Летальность у заболевания низкая, но нередко человек приобретает неврологическую инвалидность из-за встречи с этой бактерией. В том числе может развиться тугоухость.