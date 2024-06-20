В российском городе мальчик играл на карнизе 11 этажа, пока мать спала Житель Балашихи снял на видео играющего на карнизе 11 этажа мальчика

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В Балашихе ребенок несколько раз выходил на карниз окна 11 этажа, пока его мать спала. На кадрах, снятых ошарашенным очевидцем, видно, что игра со старшей сестрой едва не стоила мальчику жизни. Взаимоотношениями в семье заинтересовались органы опеки, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, пока мальчик играл, одни очевидцы пытались уговорить его зайти внутрь, другие ломились в квартиру. Однако разбудить мать не удалось. Соседи семьи считают, что она находилась в алкогольном опьянении.

Ранее в Дагомысе полицейский помог пожилой женщине, которая ходила по карнизу на четвертом этаже дома. Правоохранитель вернул пенсионерку в квартиру и дождался сиделку, которая ухаживает за местной жительницей.

Накануне четырехлетняя девочка выпала из окна на восьмом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На кадрах с места происшествия видна разбитая москитная сетка.

Ранее женщина выпала с третьего этажа в попытке спасти выпавшего из окна на соседский балкон трехлетнего сына. Инцидент произошел в Петербурге на Миллионной улице, когда мальчик облокотился на москитную сетку.