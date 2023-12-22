В российские регионы начали поставлять вакцины от кори, краснухи и паротита Более 367 тысяч доз вакцины для профилактики кори и краснухи ввели в оборот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 367 тысяч вакцин, применяемых для профилактики кори, краснухи и паротита, введены в гражданский оборот, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. В ближайшие дни препараты начнут поставлять во все регионы страны. Компания «Нацимбио» уже приступила к распределению, передает РИА Новости.

Более 367 тысяч доз отечественной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита успешно прошли государственный контроль в лабораториях Росздравнадзора и в четверг введены в гражданский оборот. Уже сегодня единый поставщик вакцин для национального календаря прививок, компания «Нацимбио», начала доставку вакцин из своего распределительного центра в Подмосковье в субъекты Российской Федерации, куда они поступят в ближайшие дни, — сообщил Кузнецов.

По информации поставщика, также готовится новая партия. Она поступит в оборот в середине января.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что проблема с соответствующими вакцинами вызвана своеобразным техническим сбоем. Глава государства объяснил, что компонентом для создания препарата являются куриные яйца, которые оказались в дефиците. Вместе с тем президент пообещал, что проблема будет решена.