Bаza: в России задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов Bаza: cотрудники ФСБ задержали двух подозреваемых в поджогах военкоматов в Тульской и Московской областях

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Сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в поджоге военкомата в Ясногорске Тульской области. В Telegram-канале Baza сообщили, что им оказался Денис Абраров из Тольятти. Мужчина уже сознался в преступлении. Силовики также задержали 29-летнего Тимофея Мокия в Люберцах Московской области.

В Тульской области сотрудники ФСБ вышли на некоего Дениса Абрарова из Тольятти. Его подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. Он уже во всем признался, — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что Мокий виновен в двух попытках поджогов военкоматов: 9 мая в Балашихе и 18 мая в Щелково.

И там, и там преступник пытался поджечь военкомат с помощью «коктейля Молотова», но пожар удалось оперативно потушить, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что неизвестный в Ясногорске разбил окно военного комиссариата топором, после чего бросил «коктейль Молотова». Работникам военкомата удалось потушить пожар до приезда пожарных.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины платят порядка 30 тысяч рублей тем, кто устраивает экстремистские акции по поджогу российских военкоматов. Злоумышленник должен зафиксировать свои действия на камеру, чтобы получить деньги.