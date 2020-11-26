В Росатоме оценили стоимость восстановления площадки в Усолье-Сибирском

https://static.news.ru/photo/3bacd35c-3025-11eb-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Saurskiy/wikipedia.org

Работы по реабилитации промышленной площадки в Усолье-Сибирском обойдутся примерно в 48,5 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

У нас есть договорённости с правительством по финансированию за счёт национального проекта «Экология». Общий объём работ — примерно 48,5 миллиардов рублей. — цитирует РИА Новости главу компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Усолье-Сибирском удалось предотвратить экологическую катастрофу.

Как сообщал NEWS.ru, вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе заседания рассказала о выделении средств на проведение восстановительных работ в пострадавшем городе. По её словам, часть средств выделена из резервного фонда, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта «Экология».

Причиной экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает 76,8 тысячи человек, стало закрывшееся в 2005 году предприятие химической промышленности «Усольехимпром». Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Так, на территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения, а также хранятся ёмкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами.