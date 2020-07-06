В Раменках из-за подозрения во вбросе бюллетеней уволен председатель УИК

https://static.news.ru/photo/cc18c024-bfa8-11ea-a3e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Председателя участковой избирательной комиссии сняли с должности после того, как на участке N2783 в Раменках видеокамеры зафиксировали, предположительно, вброс бланков на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Он подчеркнул, что дальнейшее разбирательство находится в компетенции правоохранительных органов.

Председателя участковой комиссии от должности сегодня освободили. Решение было принято территориальной комиссией. С нашей стороны мы тщательно посмотрим все документы, время на это есть, — приводит слова Реута РИА Новости.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия, которые были похожи на вброс бюллетеней на указанном участке. Подсчёт голосов там был приостановлен.

С просьбой признать бюллетени недействительными в Мосгоризбирком обратился Общественный штаб по контролю за голосованием. Также общественники просят рассмотреть вопрос об ответственности председателя, секретаря и членов избирательной комиссии, которые своими действиями нарушили права избирателей.

Как писал NEWS.ru, ранее было принято решение аннулировать бюллетени на этом участке из-за возможного вброса.