В Приморье пройдет суд над экс-главой учреждения, ведающего научным флотом Экс-глава «НацОНИФ» предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

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Бывший исполняющий обязанности директора ФГБУ «Национальный оператор научно-исследовательского флота» («НацОНИФ») Алексей Мельников предстанет перед судом, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Приморскому краю. Там уточнили, что он фиктивно увеличил срок морской экспедиции на Дальнем Востоке, чтобы завысить исполнение плана госпрограммы.

Следователи СКР по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. директора ФГБУ НО «НацОНИФ» Алексея Мельникова, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), — отметили в Следственном комитете.

Как выяснили следователи, с ноября 2022 по февраль 2023 года обвиняемый увеличил проведение научной экспедиции научно-исследовательского судна «Академик Опарин» на шесть судосуток общей стоимостью более 7,9 млн рублей. Как стало известно, махинация позволила фигуранту завысить исполнение плана госпрограммы до 90%, за что он получил премию в 500 тысяч рублей. Остаток неизрасходованных средств субсидии в 41 миллион рублей он оставил на предприятии и потратил.

Ранее Московский гарнизонный военный суд освободил из-под стражи бывшего замначальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Его приговорили к шести годам колонии. Фролова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Речь идет о 87 млн рублей. Другого фигуранта дела, бизнесмена и акционера Кредитимпэкс банка Георгия Шкурко суд приговорил к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы.

До этого в Ульяновской области задержали депутата по делу о мошенничестве и взятках. Мужчина под видом активиста «отмазывал» предприятия общепита от проблем с законом, предварительно и создавая их — он обвинял продавцов в продаже спиртного и сигарет несовершеннолетним. После этого уверял, что деньги все решат, и утверждал, что «порешает вопросы» с сотрудниками силовых структур. В СУ СК РФ по Ульяновской области информировали, что с декабря 2022 года по январь 2023 года задержанный получил таким способом почти 2 млн рублей.