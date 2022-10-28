В Приморье арестовали сборщика шишек, подозреваемого в двойном убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителя Лазовского района Приморского края арестовали по подозрению в убийстве двух человек, сообщает региональный отдел Следственного комитета. По данным следствия, он убил местного пасечника, после чего поджег стоящую рядом баню, в которой находился человек. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование.

Инцидент произошел 25 октября в лесу вблизи села Старая Каменка. По версии следствия, двое мужчин, занимающихся сбором шишек, распивали спиртные напитки в здании бани, которая находилась неподалеку. Там же отдыхали и двое местных пасечников. Между мужчинами разгорелся конфликт, в ходе которого сборщик шишек нанес тяжелый удар тупым предметом по голове одного из пасечников, тот скончался. Вскоре после этого он решил замести следы и поджег баню. На тот момент в ней находился еще один человек, его также не удалось спасти. Позднее полицейские задержали предполагаемого преступника, а после — арестовали.

Мужчине может грозить наказание по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Ранее следственные органы предъявили обвинение в покушении на убийство жителю Приморья, который открыл стрельбу из ружья у клуба в Артеме и ранил трех человек. Нетрезвый 36-летний мужчина попытался пройти в заведение, но его не пустили. Тогда разъяренный гражданин выстрелил из ружья в холле, а затем на улице.