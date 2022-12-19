В подмосковном Красногорске загорелась крыша магазина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Красногорск произошел пожар, там вспыхнула крыша магазина, расположенного по адресу: улица Ленина, дом 63, рассказали NEWS.ru представители регионального ГУ МЧС. В результате ЧП, как говорят экстренные службы, никто не пострадал. Из здания эвакуировали 65 человек. К настоящему моменту возгорание локализовали.

Возгорание возникло на первом этаже девятиэтажного здания. До прибытия пожарных эвакуировано 65 человек. В 15:12 локализовано на площади 60 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, — рассказали в региональном управлении МЧС.

Отмечается, что сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Как стало известно ранее, в подмосковном Краснознаменске произошло обрушение строительных лесов. В результате пострадали десять человек, передают журналисты, ссылаясь на информацию от региональных экстренных служб. Один из очевидцев ЧП заснял последствия инцидента на камеру. Отмечается, что некоторых рабочих стройки придавило довольно сильно. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Обрушение произошло на доме № 19 на улице Краснознаменная. Всех пострадавших доставили в Одинцовскую городскую клиническую больницу.