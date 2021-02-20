В Подмосковье задержали подозреваемых в серии убийств

https://static.news.ru/photo/a778c5fc-738f-11eb-96d9-96000091f725_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Правоохранители задержали в Московской области восемь человек, которых следствия считает причастными к серии убийств, совершённых с 2000 года. Об этом журналистам рассказала официальны представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и ГУ МВД по Московской области задержаны участники вооружённой группы, которые подозреваются в серии убийств, — цитирует ТАСС Волк.

Отмечается, что был задержан предполагаемый организатор и ещё семь участников группировки. В ходе обысков у них были изъяты оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Волк добавила, что следствие располагает данными о ещё 12 фигурантах, которые могут быть причастны к 10 убийствам на территории Сергиево-Посадского района, а также в Костромской и Ярославкой областях с 200 по 2019 год.

ГСУ СК ранее возбудил уголовное дело по статье «бандитизм». Суд уже избрал меру пресечения в отношении задержанных в виде заключения под стражу.

Как сообщал NEWS.ru, cсотрудники ФСБ задержали накануне депутата Народного собрания Дагестана, члена комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Джафара Абуева. По предварительным данным, его задержали в рамках уголовного дела об убийстве.