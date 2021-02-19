В Дагестане задержали депутата по делу об убийстве

https://static.news.ru/photo/3609cee2-72c3-11eb-8015-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали депутата Народного собрания Дагестана, члена комитета по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Джафара Абуева. По предварительным данным, его задержали в рамках уголовного дела об убийстве.

Был задержан депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев. Его подозревают в причастности к убийству, — сообщил ТАСС источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

По предварительной версии, депутата могли задержать по делу об убийстве в октябре 2010 года сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану Хангишиева. Официального подтверждения этой информации пока нет.

При задержании у депутата и сопровождавших его лиц изъято несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Они все будут этапированы в Москву для следственных действий и предъявления обвинений, — уточнил источник агентства.

Как писал NEWS.ru, в этот же день в Краснодарском крае правоохранители задержали главу Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей. По не подтверждённым данным, среди задержанных может быть и заместитель руководителя администрации Александр Шабанов. Всех их уже доставили в Краснодар для участия в следственных действиях. Данных о том, по какому делу произошло задержание, пока нет. Пост главы администрации Ейского района Ляхов занял в конце 2019 года. До этого он руководил отделом связей с органами гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Министерства ГО и ЧС Кубани.